Backblaze Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Backblaze-Aktie ist grundsätzlich positiv. Von insgesamt 3 Bewertungen sind 3 Gut und 0 Neutral oder Schlecht. Das Kursziel wird auf 11,17 USD festgesetzt, was eine potenzielle Performance von 51,31 Prozent bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher von Analysten positiv bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung gegenüber Backblaze wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen zu dem Unternehmen. Die Anlegerstimmung wird daher auch von unserer Redaktion als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Die Abweichungen von den Durchschnitten sind mit 38,2 Prozent (200-Tage-Durchschnitt) und 11,31 Prozent (50-Tage-Durchschnitt) deutlich positiv. Daher erhält Backblaze in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Jedoch zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis eine Überkauftheit der Aktie an, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten und Anleger eine positive Einschätzung zur Backblaze-Aktie haben, was auch durch die technische Analyse größtenteils bestätigt wird.