Backblaze Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Analysten schätzen die Aktie von Backblaze auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 3 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Aktualisierte Bewertungen von Analysten zu Backblaze aus dem letzten Monat liegen nicht vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 11,17 USD, was einer Erwartung von 35,19 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 8,26 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Backblaze in den vergangenen Wochen deutlich negativer geworden ist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Backblaze eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Backblaze-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt jedoch an, dass Backblaze überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Backblaze also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Backblaze gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.