Bachmann & Welser ist Experte für die Finanzierung von Projekten oder Unternehmen durch die Monetarisierung von Instrumenten - keine Vorauszahlung erforderlich

Tortola, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) -Bachmann & Welser verfügt über eigene Monetarisierungseinrichtungen und arbeitet bei der Monetarisierung von Instrumenten mit Partnern wie Top Tier World Banken zusammen. Wir erheben keine Vorabgebühren für Neu- und Bestandskunden. Wir können Bankinstrumente aller Banken monetarisieren.Die Monetarisierung von Bankinstrumenten ist ein intelligenter Weg, um Projektmittel zu beschaffen. Unsere Monetarisierungslösungen erfordern eine kurze Projektprüfung. Sobald diese abgeschlossen ist, werden dem Kunden die vollständigen Bedingungen auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen mitgeteilt. In den letzten 5 Jahren hat unser Netzwerk mehr als 1 Mrd. USD an Projektfinanzierungen für Kunden weltweit mobilisiert.Private Unternehmen bevorzugen zunehmend die Kreditaufnahme bei Nichtbanken. Bachmann & Welser kann bei der Beschaffung und Verhandlung äußerst wettbewerbsfähiger Finanzierungspakete und Privatkredite behilflich sein, unabhängig davon, welche Art von Fremdkapital in welcher Höhe benötigt wird. Mit direktem Zugang zu ausgewählten Kreditgebern, die sehr hohe Finanzierungssummen anbieten, können wir Privatkredite für Unternehmer und Unternehmen weltweit vermitteln.Die Beschaffung von Infrastrukturfinanzierungen ist für private Infrastrukturunternehmen auf der ganzen Welt nach wie vor sehr komplex, da ein erheblicher Kapitalbedarf besteht und Nischenwissen erforderlich ist, um Ertrags- und Rückzahlungsmodelle zu verstehen und zu strukturieren. Bachmann & Welser ist in der Lage, große Infrastrukturfinanzierungen zu arrangieren, unabhängig von Standort und Branche.Weitere Informationen finden Sie unter www.bachmannwelser.co.uk. Für allgemeine Anfragen können Sie eine E-Mail mit Ihren Anfragen an info@bachmannwelser.co.uk senden und für Medienanfragen wenden Sie sich an media@bachmannwelser.co.uk, 020 7193 2557