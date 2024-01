Bachem Holding Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Diskussionen rund um Bachem auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Bachem sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bachem-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 77,7 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 59,9 CHF liegt, was einer Abweichung von -22,91 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (66,41 CHF) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-9,8 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bachem-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, weshalb Bachem für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Bachem als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 65,09, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,48, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Bachem.