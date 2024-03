Bachem Holding Aktie: Enormes Potenzial ....

Die technische Analyse der Aktie von Bachem zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 71,47 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 82,45 CHF liegt. Dies ergibt eine Distanz von +15,36 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 64,09 CHF, was einem Abstand von +28,65 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Bachem.

In den letzten zwei Wochen wurde Bachem von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Insgesamt zeigt die Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bachem als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 10,2 für 7 Tage und einem RSI25 von 11 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für diese Kategorie.