Bachem Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Beurteilung, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bachem. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 18,87 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Bachem derzeit überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Wie steht es um den 25-Tage-RSI? Der RSI25 liegt bei 54,82, was bedeutet, dass Bachem weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird daher abweichend als "Neutral" eingestuft. Bachem wird somit insgesamt mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bachem unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Wir haben für die Bewertung sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Beiträge, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bachem zeigte bei dieser Analyse interessante Aspekte. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu erkennen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es waren kaum Veränderungen festzustellen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Neutral"-Bewertung ab. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Bachem liegt derzeit bei 80,1 CHF. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 68,95 CHF aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -13,92 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist anders. Der GD50 liegt derzeit bei 67,92 CHF. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +1,52 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal für die Bachem-Aktie. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".