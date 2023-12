Bachem Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet, um die aktuelle Situation eines Unternehmens zu bewerten. Im Falle von Bachem liegt der RSI7 bei 69,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 58,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse spielen auch trendfolgende Indikatoren eine Rolle, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tage-Durchschnitt für Bachem liegt bei 79,01 CHF, deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 65,4 CHF, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 67,09 CHF, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Bachem. Ebenso sind die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Stimmungsanalyse und der Buzz rund um die Aktie von Bachem zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt erhält Bachem somit in verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating, was auf eine allgemein neutrale Situation des Unternehmens hindeutet.