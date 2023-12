Bachem Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der Bachem-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 62,5 CHF 21,5 Prozent unter dem GD200 (79,62 CHF) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie laut der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 67,68 CHF, was einen Abstand von -7,65 Prozent zum Kurs bedeutet und ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Bachem-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bachem-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 58,82, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage ergibt einen Wert von 66,72 und bedingt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Bachem-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Bachem beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Bachem langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein "Neutral"-Gesamtergebnis.