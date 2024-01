BacTech Environmental Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Bactech Environmental war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab einige positive Diskussionen an einem Tag, während an zwei Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch weder besonders positive noch negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Bactech Environmental liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 61,54, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bactech Environmental-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,07 CAD weicht somit um -12,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -12,5 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz in Bezug auf Bactech Environmental nur schwach war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Bactech Environmental eine "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.