Babylon Holdings Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Analysteneinschätzung für Babylon-Jersey in den letzten 12 Monaten zeigt, dass institutionelle Analysten dem Titel einmal die Bewertung "Gut" und kein Mal die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben haben. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" durch institutionelle Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die Analysten beschäftigen sich mit dem aktuellen Kurs von 0,000001 USD und erwarten eine Entwicklung von 1999999900 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 20 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Babylon-Jersey in den letzten zwei Wochen wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI für Babylon-Jersey bei 91,73, was als überkauftes Signal gilt, während der RSI25 bei 50 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Babylon-Jersey langfristig eine mittlere Aktivität, wobei die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

