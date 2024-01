Babylon Holdings Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Babylon -Jersey-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurde. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Babylon -Jersey-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 20 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 19999900 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Im Bereich des Sentiments und Buzz wird die Aktie von Babylon -Jersey als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage beträgt 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".