Babcock International ADR Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die fundamentale Analyse von Babcock wird durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bestimmt. Mit einem Wert von 10,55 ist das Unternehmen im Vergleich zum Branchenmittel der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" deutlich unterbewertet, das bei 32,88 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 68 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Babcock derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 4,39 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,39 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Babcock hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,3 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,65 Prozent aufweist, liegt Babcock mit 45,64 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, wobei Babcock in einigen Bereichen gut abschneidet, in anderen jedoch weniger positiv bewertet wird.