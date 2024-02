Babcock Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Babcock ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Dividende weist Babcock eine Rendite von 0,36 Prozent auf, die 3,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentabel betrachtet und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Babcock in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,79 Prozent, was einer Outperformance von +48,56 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,23 Prozent im letzten Jahr, was Babcock um 47,56 Prozent übertraf. Diese positive Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Ebene ist Babcock im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) aus Sicht der Redaktion überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 75,04, was einem Abstand von 101 Prozent zum Branchen-KGV von 37,37 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.