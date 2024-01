Babcock Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Babcock International Group":

Babcock-Aktie: Branchenvergleich und Analystenbewertung

Die Babcock-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche eine Outperformance von +32,3 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite mit 31,21 Prozent über dem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Babcock in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Babcock im Vergleich zum Branchendurchschnitt weniger aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analystenbewertungen der Babcock-Aktie sind insgesamt positiv, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". 6 Analysten bewerten das Wertpapier positiv, 1 neutral und keiner negativ. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 24,73 Prozent hin, was ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Babcock-Aktie eine neutrale Empfehlung, mit einem RSI7-Wert von 47,31 und einem RSI25-Wert von 54,85.

Insgesamt erhält Babcock in den Bereichen Branchenvergleich, Dividende, Analystenbewertung und RSI eine positive Bewertung, was auf eine solide Performance der Aktie hindeutet.