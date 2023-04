Baader Bank Aktie überrascht alle: Kursanstieg sorgt für positive Stimmung

Die Baader Bank Aktiengesellschaft-Aktie wurde in den letzten drei Monaten von insgesamt 0 Analysten analysiert. Die Analysten haben das Wertpapier allesamt mit einem “Gut”-Rating versehen, was im Durchschnitt eine positive Einschätzung darstellt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, welche zu einer überwiegenden “Gut”-Einstufung führen. Beachtenswert ist hierbei der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele, welcher bei 0,00 liegt. Ausgehend vom letzten Schlusskurs in Höhe von 3,64 EUR ergibt sich daraus eine potentielle Abwärtsbewegung von satten -100%.

Baader Bank Aktie: Wie hoch ist die Dividendenrendite und Verzinsung für Anleger?

Die Baader Bank Aktiengesellschaft bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 9,33 Prozent und übertrifft damit den Durchschnitt ihrer Konkurrenz in der Capital...