Baader Bank Aktie: Das darf nicht passieren!

In den letzten zwei Wochen wurde die Baader Bank von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Baader Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,49 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 7,73 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -32,22 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Baader Bank mit einer Rendite von 13,36 Prozent im letzten Jahr um 37,85 Prozent unter dem Durchschnitt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Ebenso wird die Baader Bank aufgrund eines hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 54 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,41 als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

