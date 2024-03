Baader Bank Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs der Baader Bank weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -22,93 Prozent auf, was mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche lag in den letzten 12 Monaten bei 8,45 Prozent, wobei die Baader Bank mit 31,38 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baader Bank-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 39, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,95, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Baader Bank.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs erhält die Baader Bank derzeit ein "Neutral"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,47 EUR, während der Kurs der Aktie bei 3,42 EUR um -1,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 3,26 EUR, was einer Abweichung von +4,91 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Baader Bank war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Baader Bank. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.