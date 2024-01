Baader Bank Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs der Baader Bank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Finanzaktien liegt die Baader Bank 37,91 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich Kapitalmärkte beträgt 7,73 Prozent, und die Baader Bank liegt derzeit 32,22 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Baader Bank besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen einen positiven Trend. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und an fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt die Baader Bank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baader Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 3,64 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,28 EUR liegt, was einem Unterschied von -9,89 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt ebenfalls 3,28 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Baader Bank-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Baader Bank derzeit bei 54, was bedeutet, dass die Börse 54,76 Euro für jeden Euro Gewinn von Baader Bank zahlt. Dies ist 7 Prozent höher als der Branchendurchschnitt. Im Bereich Kapitalmärkte liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51, was darauf hindeutet, dass die Baader Bank überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.