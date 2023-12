Baader Bank Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) der Baader Bank liegt bei 31,37 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert basiert auf den Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Der RSI für einen längeren Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Baader Bank auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,67 EUR, während der Kurs der Aktie bei 3,39 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,63 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,23 EUR, was einer Abweichung von +4,95 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" klassifiziert.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutierten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Baader Bank mit einer Rendite von -24,49 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,36 Prozent verzeichnet, liegt die Baader Bank mit 24,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.