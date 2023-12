B&m European Value Retail Adr Aktie: Das sieht interessant aus!

Die B&m European Value Retail-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 561 GBP liegt um +4,76 Prozent über dem GD200 (535,49 GBP). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 557 GBP, was einem Abstand von +0,72 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die B&m European Value Retail liegt bei 94,46, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 41, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Der Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,77 Prozent erzielt hat, was 39,75 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 3,61 Prozent, und die B&m European Value Retail-Aktie liegt aktuell 39,15 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität mittel ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für B&m European Value Retail die Einstufung: "Neutral".