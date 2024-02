B&m European Value Retail Adr Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse der B&m European Value Retail-Aktie zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -5,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 546,87 GBP. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 544,86 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,44 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung gab es aus den letzten zwölf Monaten 6 Gut, 0 Neutral und 3 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 546,86 GBP, was einer prognostizierten Steigerung um 6,14 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die B&m European Value Retail-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber B&m European Value Retail eingestellt waren, mit sieben positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt B&m European Value Retail mit 2,77 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 4,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.