B-Soft Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die B-soft-Aktie verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 7,74 CNH. Der aktuelle Schlusskurs von 5,74 CNH weicht daher um -25,84 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,1 CNH unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -19,15 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist B-soft ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,41 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Gesundheitstechnologie" weist hierbei einen Wert von 0 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu B-soft durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt B-soft mit einer Ausschüttung von 0,17 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (1,76 %) deutlich niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für die B-soft-Aktie aufgrund der charttechnischen, fundamentalen und sentimentalen Kriterien.

