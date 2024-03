B-Soft Aktie: Das hat Gewicht!

Das Internet spielt eine bedeutende Rolle bei der Verstärkung oder Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei B-soft eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für B-soft liegt der RSI7 bei 31,58 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von B-soft liegt bei 0,17 Prozent und damit 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von B-soft beträgt 38, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie" als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion Bewertungen von "Neutral" bis "Schlecht" in verschiedenen Kategorien.