B-Soft Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

B-soft erhält "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien

Nach aktuellen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von B-soft bei 38,41, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche weist einen Wert von 0 auf. Somit ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete B-soft in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,21 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um -7,47 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +0,26 Prozent für B-soft. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,9 Prozent im letzten Jahr. B-soft hingegen verzeichnete eine Unterperformance von 5,31 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass B-soft derzeit überkauft ist. Sowohl der RSI7 (73,33 Punkte) als auch der RSI25 (73,66 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei B-soft derzeit 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,63 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie". Aus diesem Grund erhält B-soft in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.