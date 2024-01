B-Soft Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

B-soft Aktie: Neutral bewertet, aber schlechte Dividende

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von B-soft liegt derzeit bei 38,41, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Gesundheitstechnologie-Branche weist hier einen Wert von 0 auf. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet erscheint.

In Bezug auf die Dividende schneidet B-soft mit einer Ausschüttung von 0,17 % im Vergleich zur Gesundheitstechnologie-Branche (1,76 %) schlechter ab. Die Differenz von 1,59 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch berücksichtigt, und es wurde festgestellt, dass die sozialen Plattformen größtenteils positive Kommentare und Berichte über B-soft beinhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien hervorgehoben, was zu einer Bewertung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete B-soft eine Performance von -30,41 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Gesundheitstechnologie-Branche (-7,75 Prozent) und dem Gesundheitspflege-Sektor (-2,19 Prozent) zu einer Unterperformance von -22,66 Prozent bzw. -28,22 Prozent führte. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich und im Sektorvergleich.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die B-soft Aktie zwar neutral bewertet wird, aber in Bezug auf die Dividende und die Performance im Branchen- und Sektorvergleich als schlecht eingestuft wird.