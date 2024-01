B, S Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Aktie von B & S wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine Einschätzung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividende liegt B & S mit einer Ausschüttung von 7,81 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,62 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat B & S in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 53,41 % erzielt, während die Branche im Durchschnitt eine Rendite von -25,9 % verzeichnete. Dies führt zu einer sehr guten Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für B & S liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von B & S in den meisten Kategorien eine neutrale Bewertung erhält, was Anlegern eine Orientierung über die aktuelle Situation des Unternehmens gibt.