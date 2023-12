B. Riley Financial Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von B Riley zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -27,67 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt in den letzten 12 Monaten 16,34 Prozent, wobei B Riley mit 44,01 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von B Riley beträgt derzeit 3, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 52 haben. Somit ist B Riley aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der B Riley liegt bei 62,19, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,05 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Investoren, die aktuell in B Riley investieren, können bei einer Dividendenrendite von 10,05 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 4,35 Prozentpunkten erzielen. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung.