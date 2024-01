B Riley Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnte es kurzfristig zu Kursrückgängen kommen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei B Riley wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 34,87 Punkten, was darauf hinweist, dass B Riley weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,13 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Basiswerte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von B Riley um mehr als 43 Prozent darunter. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 20,07 Prozent, während B Riley mit 52,17 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der B Riley-Aktie mit 22,4 USD 39,75 Prozent unter dem GD200 (37,18 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 24,83 USD, was einem Abstand von -9,79 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der B Riley-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Stimmung rund um die Aktie von B Riley wurde auch analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für B Riley zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Dementsprechend erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".