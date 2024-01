B Riley Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der B Riley-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 37,34 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 24,08 USD, was einem Unterschied von -35,51 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 26,06 USD liegt mit einem Unterschied von -7,6 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die B Riley-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist B Riley mit einer Rendite von -30,73 Prozent eine Abweichung von mehr als 42 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 20,5 Prozent verzeichnet, liegt B Riley mit 51,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis ist B Riley im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3, was einen Abstand von 95 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,39 ergibt. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt B Riley mit 10,05 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.