B Riley Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Aktie von B Riley hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 17,36 USD verzeichnet, was einer Abweichung von -18,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so beträgt die Distanz zum GD200 -51,83 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von B Riley bei -32,09 Prozent, was mehr als 151570 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 410149,45 Prozent, wobei B Riley mit 410181,54 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von B Riley liegt bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 61,29) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist B Riley damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über B Riley wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.