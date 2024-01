B Riley Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "B. Riley Financial":

Die Stimmung unter den Anlegern beeinflusst die Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu B Riley auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen rund um B Riley aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat B Riley in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,09 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -51,83 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von B Riley 42,82 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der B Riley Aktie liegt mit einem Wert von 3,21 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 56. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der B Riley liegt bei 33,28, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für B Riley bei 49, was ebenfalls eine neutrale Situation anzeigt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".