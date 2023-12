B Riley Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "B. Riley Financial":

Die Aktie von B Riley erhält in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 37,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 20,11 USD liegt, was einer Abweichung von -46,52 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 27,99 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -28,15 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die B Riley-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der B Riley liegt bei 62,19, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 53,05 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von B Riley eine Dividendenrendite von 10,05 %, was einen Mehrertrag von 4,35 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie war überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an nur drei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen B Riley gesprochen. Als Resultat ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.