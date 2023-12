B-R 31 Ice Cream Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen B-r31 Ice Cream diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die B-r31 Ice Cream-Aktie bei 71,43 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird sie als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für B-r31 Ice Cream wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für B-r31 Ice Cream in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der B-r31 Ice Cream-Aktie mittlerweile auf 4104,78 JPY, während der aktuelle Kurs bei 4025 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,94 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4085,3 JPY, was einen Abstand von -1,48 Prozent bedeutet und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die B-r31 Ice Cream-Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".