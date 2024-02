B-R 31 Ice Cream Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten Wochen wurde bei B-r31 Ice Cream keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält B-r31 Ice Cream daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für B-r31 Ice Cream liegt der RSI bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält B-r31 Ice Cream in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über B-r31 Ice Cream wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält B-r31 Ice Cream auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der B-r31 Ice Cream-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4102,68 JPY. Der letzte Schlusskurs von 4035 JPY weicht somit um -1,65 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4051,7 JPY) weicht mit -0,41 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die B-r31 Ice Cream-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.