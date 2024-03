B-R 31 Ice Cream Aktie: So schnell kann es gehen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von B-r31 Ice Cream Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, ohne dabei besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um B-r31 Ice Cream, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der B-r31 Ice Cream-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 90, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (77,78) zeigt eine Überbewertung an. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für B-r31 Ice Cream.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der B-r31 Ice Cream bei 4093,3 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3925 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,11 Prozent, und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4028,6 JPY, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Faktor führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt für B-r31 Ice Cream ein "Neutral"-Wert.