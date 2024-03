B-R 31 Ice Cream Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Aktienanalysten haben B-r31 Ice Cream auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Ebenso haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Stimmungseinschätzung erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für B-r31 Ice Cream liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Der RSI25 hingegen steht bei 77,27, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Daher wird die langfristige Stimmung als "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der B-r31 Ice Cream-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die B-r31 Ice Cream-Aktie demnach überwiegend neutrale Bewertungen basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.