B-R 31 Ice Cream Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf Überkauftsein hin, während ein niedriger RSI auf Überverkauftsein hindeutet. Bei B-r31 Ice Cream liegt der RSI7 aktuell bei 66,67, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 77,27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der B-r31 Ice Cream-Aktie zeigt, dass der Wert auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 4091,38 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 3930 JPY liegt damit auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet erhält B-r31 Ice Cream eine neutrale Bewertung, da die Aktivität langfristig als mittel eingestuft wird und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und die Nutzer positive Themen aufgreifen. Daher wird die Stimmung als positiv eingestuft.