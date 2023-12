B-R 31 Ice Cream Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die B-r31 Ice Cream-Aktie wird nach einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Der Durchschnitt des Schlusskurses in diesem Zeitraum beträgt 4103,8 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4055 JPY lag, was einem Unterschied von -1,19 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4096,9 JPY weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,02 Prozent Abweichung) auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Für die Einschätzung des Relative Strength Index (RSI) werden kurzfristige und längerfristige Werte betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,5 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Gleiches gilt für den RSI25 mit einem Wert von 43,33, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine neutrale Stimmungslage in sozialen Netzwerken. In den letzten Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Auch die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und zeigt eine normale Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die B-r31 Ice Cream-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz im Internet.