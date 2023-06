B&M European Value Retail Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

An der Heimatbörse London notiert B&m European Value Retail per 20.06.2023, 14:49 Uhr bei 560.07 GBP. B&m European Value Retail zählt zum Segment "Allgemeine Warenhäuser".

B&m European Value Retail haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der B&m European Value Retail-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 430,07 GBP. Der letzte Schlusskurs (556,6 GBP) weicht somit +29,42 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (497,64 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,85 Prozent), somit erhält die B&m European Value Retail-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die B&m European Value Retail-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. B&m European Value Retail weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,73 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Multiline-Einzelhandel") von 4,06 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,33 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,39 liegt B&m European Value Retail unter dem Branchendurchschnitt (67 Prozent). Die Branche "Multiline-Einzelhandel" weist einen Wert von 46,67 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.