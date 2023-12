B&M European Value Retail Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Medien überwiegend positiv, wobei sechs Tage von positiven Themen dominiert wurden, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. Allerdings hat sich die Diskussion in den vergangenen Tagen verstärkt auf negative Themen rund um das Unternehmen B&m European Value Retail konzentriert. Infolgedessen hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für B&m European Value Retail liegt derzeit bei 34,92 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Ebenso zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 32,29, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für B&m European Value Retail liegt derzeit bei 534,38 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 600,4 GBP liegt, was auf eine positive Abweichung von 12,35 Prozent hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt mit einem Wert von 556,99 GBP über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält B&m European Value Retail daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Abschließend zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von B&m European Value Retail bei 15,37 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,61. Damit ist das Unternehmen unterbewertet und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.