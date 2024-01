B&M European Value Retail Aktie: Was soll die Aufregung?

Die B&m European Value Retail-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 3 "Schlecht", was zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen durch Analysten. Der durchschnittliche Kurszielwert liegt bei 541 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -3,43 Prozent vom letzten Schlusskurs (560,2 GBP) fallen könnte. Daher wird die Empfehlung für die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 2,71 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,39 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält B&m European Value Retail eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die B&m European Value Retail-Aktie zeigt einen Wert von 48, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf der 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 42,53. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen aktuellen Wert von 16,06, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Aufgrund dessen erhält die B&m European Value Retail-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.