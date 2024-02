B&M European Value Retail Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die B&m European Value Retail-Aktie hat gemäß der technischen Analyse sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -5,79 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -5,44 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das KGV aktuell 14,16, was 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch B&m European Value Retail auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von B&m European Value Retail mit 2,77 Prozent ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat einen Wert von 4,54, was zu einer Differenz von -1,77 Prozent zur B&m European Value Retail-Aktie führt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anlegerstimmung ist hingegen überwiegend positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und ein negatives Tage, während es an vier Tagen keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält B&m European Value Retail daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält B&m European Value Retail von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung, während die Bewertungen auf technischer und fundamentaler Basis eher negativ ausfallen.

