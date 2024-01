B&M European Value Retail Aktie: Ist das wirklich wahr?

B&m European Value Retail: Dividende, Anleger-Sentiment und technische Analyse

Das britische Unternehmen B&m European Value Retail hat eine Dividendenrendite von 2,71 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel (4,41 %) niedriger ist. Dies bedeutet eine Differenz von 1,7 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über B&m European Value Retail gesprochen wurde. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell dominieren ebenfalls vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird die B&m European Value Retail derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 541,05 GBP, während der Kurs der Aktie bei 567 GBP liegt, was einer Abweichung von +4,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 557,29 GBP zeigt eine Abweichung von +1,74 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat B&m European Value Retail in den letzten 12 Monaten eine Performance von 49,74 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 5,48 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +44,26 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,45 Prozent hatte, liegt B&m European Value Retail mit einer Überperformance von 44,29 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.