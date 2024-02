B&M European Value Retail Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von B&m European Value Retail wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Der Sentiment und Buzz, also die Kommunikation im Netz, zeigen eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist im üblichen Bereich, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das KGV 14,16, was 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält B&m European Value Retail in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose liegt bei 546,86 GBP, was ein Aufwärtspotential von 9,83 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat B&m European Value Retail eine Performance von 11,84 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -4,37 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +16,21 Prozent für B&m European Value Retail, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.