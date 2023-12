B&G Foods Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Aktienkurs von B&g Foods hat im letzten Jahr eine Rendite von -18,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") einer Unterperformance von 171,95 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -13,96 Prozent, wobei B&g Foods aktuell 4,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der B&g Foods-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 12,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,74 USD liegt, was einer Differenz von -13,67 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (8,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem Durchschnitt (+20,54 Prozent). Insgesamt erhält die B&g Foods-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,78 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" eine Unterbewertung von 74 Prozent signalisiert. Aus Perspektive der fundamentalen Analyse wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der B&g Foods-Aktie liegt bei 22,5, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einstufung von "Gut".