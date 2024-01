B&G Foods Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Analysten bewerten die Aktie der B&G Foods auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 0 gute, 1 neutrale und 1 schlechte Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 12,5 USD, was einem Anstieg von 18,04 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 10,59 USD liegt. Aufgrund dieser Bewertungen geben die Analysten der Aktie insgesamt ein "Gut".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 11,85, was 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei B&G Foods eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die B&G Foods-Aktie liegt bei 47, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für B&G Foods.