B&G Foods Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Bei B&g Foods hat sich in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird B&g Foods daher in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der 7-Tage-RSI für die B&g Foods-Aktie hat einen Wert von 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (31,81) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für B&g Foods.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für B&g Foods beträgt 9,76 Prozent, was 2,33 Prozent über dem Mittelwert liegt und somit eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

In den letzten zwölf Monaten erhielt B&g Foods insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Neutral" bewertet wurden. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 14,36 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält B&g Foods daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.