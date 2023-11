B&G Foods Aktie: Anleger aufgepasst!

B&g Foods hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -37,63 Prozent erzielt, was mehr als 106 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite von B&g Foods mit 41,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die B&g Foods-Aktie beträgt 37, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 63,46 weniger volatil und zeigt ebenfalls neutral an. Insgesamt erhalten die RSIs der B&g Foods-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die charttechnische Betrachtung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,16 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,37 USD lag, was einer Differenz von -36,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,41 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-19,6 Prozent). Basierend auf diesen Werten erhält die B&g Foods-Aktie ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Chartanalyse.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf B&g Foods. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu B&g Foods zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit von Anlegern erhält als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.