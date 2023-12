B Communications Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für B Communications wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die B Communications-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25, basierend auf den letzten 25 Handelstagen, überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationsdienste-Sektor hat B Communications im vergangenen Jahr eine Rendite von 132,64 Prozent erzielt, was 125,6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von B Communications mit 3,5 USD 6,42 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +2,64 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei B Communications festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.