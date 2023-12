BYTE Acquisition Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "BYTE Acquisition Corp":

Die Byte Acquisition hat in den letzten Tagen einen Kurs von 10,8 USD erreicht, was +0,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral". Die Diskussion über Byte Acquisition hat eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu dieser Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Anleger-Stimmung, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 42,65 bzw. 39,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Byte Acquisition weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.